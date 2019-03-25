” رابح صقر ” يصطدم بمباراة الهلال والنصر

أميرة خالد(صدى):

يصطدم الفنان رابح صقر بـ” الهلال والنصر ” خاصة أن حفله الغنائي الذي سيقيمه مساء الجمعة المقبلة في المدينة الرياضية بالأحساء “مسقط رأسه”، بنفس توقيع مباراة ساخنة بين الفريقين.

ويذكر أنها المباراة التي أطلق عليها المتابعون بمباراة العمر بسبب ما رافقها من تصريحات نارية بين رئيسي الناديين، كما أن التقارب النقطي بين الفريقين يجعل منها مباراة مصيرية.

ويذكر أن الفنانة نوال الكويتية اعتذرت عن عدم الحضور بسبب عارض صحي مما شكل صدمة كبيرة بالنسبة له، خصوصًا أنهما كانا ينويان غناء ” دويتو ” لأحد أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتهما في وقت سابق.