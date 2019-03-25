المنتخب الوطني يفوز على غينيا الاستوائية

ماجد محمد(صدى):

تمكنت المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من تحقيق الفوز على غينيا الاستوائية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاثنين.

وأحرز عبدالله الشامخ الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 4، ثم عزَّز عبدالفتاح محمد آدم التقدم في الدقيقة 13، قبل أن يحرز إيمليو إنسوي الهدف الأول لغينيا في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، وينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، احرز محمد الخبراني الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ، قبل أن يقلص إيميلو الفارق في الدقيقة 71 ويحرز هدفًا لمنتخبه من ضربة جزاء.