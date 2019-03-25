بالفيديو.. شرطة جدة تحقق في سلب 3 شبان أموال ” راكب “

نايف السالم(صدى):

تحقق شرطة جدة في مقطع الفيديو، الذي أظهر إقدام ثلاثة شباب على سلب أموال قاصد الطريق ثم رميه بحي الخمرة بجدة.

وقام ثلاثة شباب في حي الخمرة بجدة باستغلال قاصدي الطريق وسرقة ما يحملون من أموال، حيث يدعي سائق المركبة أنه يعمل على سيارته بالأجرة ويركب معه اثنين آخرين مدعين أنهما ركاب أجرة متشاركان في المشوار.

وعندما ركب قاصد المشوار انهالوا عليه بالضرب واللكم، ويسلبون ما لديه من مبالغ مالية، ويرمون به في جانب الطريق، وسلبوه مبلغ 34 ألف ريال، ورموا به في الطريق، وفروا هاربين.