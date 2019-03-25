الهلال يواصل تدريباته.. وجاهزية إدواردو للقاء النصر (صور)

نواف السالم(صدى):

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا أساسيًا أمام أحد تدريبًا استرجاعيًا، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركَّز على الجوانب الفنية وسط مشاركة كارلوس إدواردو.

وتخلل مران بقية اللاعبين ” تدريبات ليقاقية باستخدام الكرة، تطبيقات فنية وتكتيكية، مناورة على جزء من مساحة الملعب ” .

وواصل الثنائي عبدالله عطيف وسلمان الفرج برامجهما العلاجية والتأهيلية في صالة الإعداد البدني، وتواجد محمد البريك في عيادة النادي الطبية؛ نظير تعرضه لكدمة أثناء لقاء أحد.