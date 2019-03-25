بالفيديو.. عبدالله المنيع : صيام يوم الشك مكروه

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ عبدالله المنيع، على أن صيام يوم الشك مكروه وبعض أهل العلم قال بحرمته، مؤكدًا حديث الرسول ﷺ “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” لا يتعارض مع رؤية هلال شهر رمضان بالمناظير الفلكية.

وقال الشيخ خلال لقاءه في برنامج ” فتاوي ” على القناة السعودية، إن كل العبادات محدد لها وقت معين مغروف ومعلوم مثل أوقات الصلاة والحج والزكاة.

وأضاف : رمضان هو موسم العبادات، وهو اول يوم رمضان وآخره آخر يوم رمضان فرمضان موعده محدود ببدءه ونهايته.