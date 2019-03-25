بالفيديو.. عبدالله المنيع : صيام يوم الشك مكروه
أكد الشيخ عبدالله المنيع، على أن صيام يوم الشك مكروه وبعض أهل العلم قال بحرمته، مؤكدًا حديث الرسول ﷺ “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” لا يتعارض مع رؤية هلال شهر رمضان بالمناظير الفلكية.
وقال الشيخ خلال لقاءه في برنامج ” فتاوي ” على القناة السعودية، إن كل العبادات محدد لها وقت معين مغروف ومعلوم مثل أوقات الصلاة والحج والزكاة.
وأضاف : رمضان هو موسم العبادات، وهو اول يوم رمضان وآخره آخر يوم رمضان فرمضان موعده محدود ببدءه ونهايته.
فيديو | الشيخ عبدالله المنيع: صيام يوم الشك مكروه وبعض أهل العلم قال بحرمته، وحديث الرسول ﷺ "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" لا يتعارض مع رؤية هلال شهر #رمضان بالمناظير الفلكية.#قناة_السعودية pic.twitter.com/zKhu7o2zjz
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 25, 2019
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