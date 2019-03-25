أتربة وغبار على مكة وجازان تستمر لـ 6 ساعات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين مبكرين على منطقتي جازان ومكة المكرمة.
وأفاد التنبيه بأن حالة الطقس على مكة المكرمة ستكون عبارة عن ” استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ” .
وتبدأ حالة الطقس من السابعة مساء اليوم، وتستمر حتى الحادية عشر مساءًا.
أما حالة الطقس على جازان فستكون عبارة عن ” رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة ” ، وذلك بدءًا من السابعة وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70239 ] نشر منذ 21 دقيقة
اللهم سترك ورحمتك ياكريم ,, آمين ,,