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أتربة وغبار على مكة وجازان تستمر لـ 6 ساعات

أتربة وغبار على مكة وجازان تستمر لـ 6 ساعات
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين مبكرين على منطقتي جازان ومكة المكرمة.

وأفاد التنبيه بأن حالة الطقس على مكة المكرمة ستكون عبارة عن ” استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ” .

وتبدأ حالة الطقس من السابعة مساء اليوم، وتستمر حتى الحادية عشر مساءًا.

أما حالة الطقس على جازان فستكون عبارة عن ” رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة ” ، وذلك بدءًا من السابعة وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 70239 ] نشر منذ 21 دقيقة

اللهم سترك ورحمتك ياكريم ,, آمين ,,

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