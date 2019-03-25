مخدرات السليل تطيح بأحد أكبر مروجي المخدرات

علي القحطاني(صدى):

نجحت فرق مكافحة المخدرات بمحافظة السليل ، في الإطاحة بأحد أكبر مروجي المخدرات ، المطلوب في عدة قضايا جنائية ، وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات المتنوعة والأسلحة.

وكانت وردت معلومات لمكافحة المخدرات بمحافظة السليل عن قيام شخص مطلوب لدى المكافحة بترويج المخدرات، ويستقل مركبة من نوع صالون حديث .

على الفور تم تكوين فرق من المكافحة ، وتم ملاحقته ، والقبض عليه قبل أن يهرب .

وقالت مكافحة المخدرات في بيان إعلامي ، أنه تم إيقاف المتهم بالقوة، واتضح حينها أن المركبة التي يستقلها مسروقة، وتحمل لوحات عائدة لمركبة أخرى، وبتفتيشها عُثِر على كمية من كبيرة من المخدرات المتنوعة ” كبتاجون ” و ” حشيش ” و ” ترامادول ” معدة للترويج، وسلاح من نوع كلاشنيكوف ومسدس بطلقات حية، بالإضافة لمبلغ مالي كبير، حيث تم إعداد محضر بالمضبوطات، وإحالته للجهات المختصة لإكمال اللازم “.

وأكدت المصادر أن ” هذا الشخص يُعد أحد أكبر المروجين للمخدرات، ويرتبط بشبكة تهريب وترويج، ومتهم في عدة قضايا جنائية، حيث اختفى قبل فترة بعد قيامه بإطلاق نار على دورية أمنية تابعة لإحدى المحافظات المجاورة، وعاد قبل أيام لموقعه الذي عُرِف به للترويج بالقرب من محافظة السليل، إلا أن رجال المكافحة كانوا له بالمرصاد، وأطاحوا به يوم أمس الأول “.