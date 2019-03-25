بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

كما توقعت الهيئة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للرياض، والأجزاء الجنوبية للشرقية، ونجران، وعسير، والباحة والأجزاء الشرقية، ومرتفعات جازان.