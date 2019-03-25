بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرية الأفقية على معظم مناطق المملكة.
كما توقعت الهيئة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للرياض، والأجزاء الجنوبية للشرقية، ونجران، وعسير، والباحة والأجزاء الشرقية، ومرتفعات جازان.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- لليوم الثلاثاء 2019/03/26 في #المملكة #طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/IALTPldr3K
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) March 25, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70239 ] نشر منذ 26 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4704 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله صيبا مافعا.