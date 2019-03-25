ماتا: هدفي أمام ليفربول من أسعد لحظات حياتي

نواف السالم(صدى):

أعرب اللاعب الإسباني في نادي مانشستر يونايتد عن سعادته بتسجيل هدفه الرائع في مرمى ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ماتا: “ الأسبوع الماضي ذكرني العديدون بأنه مر أربع سنوات منذ الفوز على ملعب آنفيلد، وكنت محظوظاً لإحرازي هدفين، مر الوقت بلا شك، وأستطيع القول إنها كانت واحدة من أسعد لحظات حياتي المهنية ”.

وأضاف: “ كل شيء سار على ما يرام في ذلك اليوم، تمريرات، تسديدة، الهدف الأول ثم الثاني، كانت جماهيرنا في الركن الأقرب، حيث يمكن الاحتفال معهم، يقرر المرء أن يصبح لاعب كرة قدم بسبب مثل هذه اللحظات، والشيء الأكثر تميزاً هو رؤية التأثير الذي يمكن أن تحدثه على الكثير من الأشخاص، وهو يعطي معنى لكل شيء، كان يوماً لا ينسى ”.