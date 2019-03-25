مدني الشرقية يحذر من تقلبات جوية

الدمام(صدى):

حذر المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني, من تقلبات جوية، ستشهدها مدينة الدمام وعدد من محافظات المنطقة الشرقية، بناءً على التنبيه المتقدم الوارد عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الذي يشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على كلٍ من مدينة الدمام ومحافظات الأحساء والقطيف والجبيل والخفجي وحفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة لها.

وذلك ابتداءً من الساعة 4:40 من مساء يوم الاثنين الموافق 1440/7/18 هـ وحتئ الساعة 3 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 1440/7/19هـ .

وأهاب المقدم الشهراني بالمواطنين والمقيمين بلزوم أخذ الحيطة والحذر، وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول، والابتعاد عن تجمعات المياه، سائلاً المولى عز وجل أن يجنب الجميع كل مكروه، وأن يجعل هذه الأمطار خير وبركة.