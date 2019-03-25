إمارة جازان : احذروا حمل واستخدام الأسلحة في الأفراح

تركي السالم(صدى):

حذرت إمارة منطقة جازان المواطنين من حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة حيث يعرض حياة الاخرين للخطر ويؤدي لأضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية .

وأكد متحدثها الرسمي الاستاذ علي بن موسى زعله بأن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين حفاظاً على الارواح والممتلكات مع الزام مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند الى عقود الايجار يمنع ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي بـأنه تمشياً مع هذه التوجيهات فقد أصدر سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز تعميماً عاجلاً لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية للتأكيد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن وإحالة مرتكبيها للتحقيق.