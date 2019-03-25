بالفيديو.. رجل يتجرد من ملابسه كاملة أُثناء صعوده الطائرة: بحب أسافر خفيف

موسكو(صدى):

حاول مواطن روسي صعود الطائرة ” عاريا “؛ وذلك بعد أن تجرد من ملابسه كاملة وانتظر في الصف بين جميع المسافرين ” بكل هدوء وثبات.”

واعتقلته الشرطة عندما حاول أن يتقدم باتجاه الطائرة لكنه ظل يصرخ ” الملابس تعيق حركتي في الجو.. أريد أن أكون خفيفا “، وبعد أن تسبب ” الرجل العاري ” بإثارة الفوضى في مطار دوموديدوفو بموسكو، وتعطيل رحلة الطيران المتجهة إلى شبه جزيرة القرم لأكثر من 15 دقيقة، تمكنت عناصر الشرطة بالمطار، من إلقاء القبض عليه.

وكشفت الشرطة على قواه العقلية للتأكد من عدم تعاطيه أي نوع مخدر بعد أن سجلت أشرطة كاميرات المراقبة بالمطار مقطع فيديو له وهو ينتظر دوره في الصف، وهو يحاول تغطية مناطق في جسده بإحدي يديه بينما يشير بالأخرى نحو وجهه بعلامة ” الصليب ” دون أن يشعر بغرابة أو قلق على الرغم من نظرات المسافرين له.

وتبين أن الرجل الروسي ” عاقلا وواعيا ” ولم يكن في حالة ” سُكر ” لكنه برر تصرفه الذي وصفته إدارة المطار بـ ” الوقح ” لحظة اعتقاله بأن ” الملابس تضعف حركته الديناميكية في الجو “، وأنه إذا سافر عاريا سيصبح ” أكثر رشاقة وخفة ” ، على حد تعبيره.