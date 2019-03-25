بالفيديو.. ظهور أجدد سيارات فيراري الخارقة في شوارع لندن

لندن(صدى):

قرَّرت أجدد سيارات فيراري الخارقة وهي ” فيراري اف 8 تريبوتو – Ferrari F8 Tributo ” ، الظهور في شوارع لندن، إذ أظهر مقطع فيديو سيارة فيراري F8 تريبوتو 2020 وهي تتفاخر بنفسها على أحد الطرق العامة في بريطانيا.

و تعتبر فيراري F8 تريبوتو 2020 ، صاحبة لقب أسرع سيارة فيراري مع محرك وسطي، فهي كلياً تعتمد على محرك V8 وسطي سعة 3.9 لتر مع شاحن توربيني مزدوج، نسخة محسنة من محرك سيارة فيراري 488 جي تي بي، يولد قوة 710 حصان (720 حصان اوروبي PS) و 770 نيوتن.متر من عزم الدورا .

ويتصل القلب النابض للسيارة الخارقة، مع جير اوتوماتيك من 7 سرعات ثنائي الكلتش، وهو نفس الجير المستخدم في سيارة فيراري 488 بيستا، فيما يبدأ وزنها بدون إحتساب السوائل من 1,330 كيلوغرام.

وتمتلك السيارة أرقام التسارع التالية:من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية، وتصل إلى سرعة 200 كم/س بعد إنطلاقها من السكون في 7.8 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 340 كم/س .