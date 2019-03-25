بعد تجريدها من ملابسها.. معلم دين يغتصب طالبة أثناء إعطائها درس خصوصي 

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكما بحبس مدرس خصوصي بالمؤبد بعد هتكه عرض طالبة، أثناء تدريسها، وتم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتفصيلا، تقدمت كويتية بشكوي ضد مدرس خصوصي لمادة ”تربية إسلامية“ من أحد معاهد التقوية المدرسية، قد استدعته لمراجعة دروس نجلتها، تمهيدا لامتحانات نهاية العام، وذكرت في الشكوى أن ابنتها أبلغتها أنها تعرضت لاعتداء على يد المعلم، إذ تحسس جسدها وجردها من ملابسها، ثم وثق فعلته.

وتبين في التحقيقات أن المتهم المعتدي مصري الجنسية، واعترف أنه ليس معلم تربية إسلامية بل ”بنشرجي“ (مصلح إطارات سيارات) وزعم أنه معلم وصار يعطي دروسًا في التربية الإسلامية.