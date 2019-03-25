بالفيديو.. لحظة تصادم مروع أودى بحياة 4 اشخاص لسيارتين ببريدة

سالم المطيري(صدى):

شهدت أحد الطرق السريعة في مدينة بريدة بالقصيم ، حادث تصادم عنيف بين سيارتين السبت الماضي .

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة قريبة من الموقع، سيارة سوداء تدخل إلى الطريق السريع من آخر فرعي، لتصطدم بها سيارة أخرى بيضاء كانت تسير بسرعة عالية في الطريق السريع، فيما أظهر مقطع فيديو آخر مشهداً للحادث من زاوية أخرى.

وعلق نشطاء على الفيديو مؤكدون أن الحادِث وقع في بريدة، وراح ضحيته 4 أشخاص، من بينهم شقيقان وأحد أقربائهما، وأنه تمت الصلاة عليهم أمس في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب ببريدة.