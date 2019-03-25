حمدالله.. سلاح النصر أمام الهلال

ماجد محمد(صدى):

يعتبر الدولي المغربي عبدالرازق حمدالله، سلاح نادي النصر في المباراة المرتقبة أمام الهلال، يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمتلك حمدالله إمكانيات عالية، إذ يعد من أفضل المهاجمين هذا اليوم، وقد ساهم بشكل ومباشر وغير مباشر في فوز النصر في المباريات الماضية وجعل النادي في المركز الثاني من جدول الترتيب.

ويسعى الفريقان لإبراز أفضل ما لديهما في هذه المباراة؛ لكونها تعد مباراة مصيرية وسيختلف ترتيب المتصدر والوصيف في حال فاز أحدهما.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 57 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 55 نقطة.