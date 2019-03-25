مهرجان الخفجي يكشف الهدف من تمزيق حارس أمن لقميص شاب بإحدى المسارح

عادل الحربي(صدى):

أكدت اللجنة المنظمة لمهرجان ” كلنا الخفجي ” أن حارس الأمن ارتكب ” خطأ غير مقصود ” بعدما مزق قميص شاب صعد على المسرح لالتقاط صورة مع أحد المنشدين، مبينة أن الهدف من هذا التصرف كان حماية المنشد من أي عمل غير متوقع.

وكان أحد المراهقين تجاوز فريق التنظيم والصعود للمسرح، ما دفع أحد الحراس لمحاولة منعه من الوصول للمنشد وعدم إرباك الحفل، ولكن الشاب حاول التملص من الحارس، مما أسفر عن تمزّق قميصه دون قصد.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه تم تسليم الشاب إلى مركز الشرطة داخل المهرجان، حيث تم التنازل عنه من قبل الشركة، بعد إفهامه أن ما قام به يعد مخالفة يجب ألا تتكرر.