بالصور.. مواطنة تحرز بطولة رمي السهام: أطمح للعالمية

طلال الغامدي(صدى):

نجحت الشابة مشاعل العتيبي في تحقيق بطولة المملكة الأولى للسيدات في مجال رمي السهام؛ حيث بدأت باحتراف كافة أشكال الرامية منذ وقت مبكر، وخلال الأعوام الست الماضية، أخذت في البحث عن أنواع رياضة الرمي، لتستقر على نوع السهام.

وأوضحت الشابة: ” في عام 2018 اتجهت للاتحاد السعودي للسهام، وأحسست بالسعادة الغامرة لدخولي هذا العالم، وحصلت على تدريب في معهد إعداد القادة والاتحاد السعودي للسهام. وبعد تدريب استمر 4 أشهر، تعلمت كل ما أردت أن أحصل عليه، ثم حصلت على دورات مجانية متخصصة في رياضة الرمي، والتي تم تنفيذها بدعم من الاتحاد السعودي للسهام ”

وأضاف: ” وخلال التدريب على يد المدرب خريتسو كارموريس، والمدرب الوطني مشعل العتيبي، عرفت حينها أسباب شغفي بهذه الرياضة وأسرارها وأهم الأبجديات التي يجب أن يتحلى بها رامي السهام ” ؛ لتحقق بعد ذلك البطولة الأولى للسيدات على مستوى المملكة في رمي السهام لمسافة 18 متراً، والتي شاركت بها أكثر من 25 متسابقة؛ بحسب موقع ” العربية. نت ” .

وأكدت ” العتيبي ” أنها تطمح إلى أن تمثل السعودية في محافل دولية، لافتةً إلى أن: ” رياضة الرمي هي من تعاليم الدين ومن عميق ثقافتنا انطلاقاً من الحديث الشريف: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل ” ، مضيفة: ” الاتحاد السعودي للسهام يقدم كافة الإمكانيات لدعم دخول المرأة في هذا المجال، مما يعزز رؤية 2030 ” .