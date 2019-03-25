بالفيديو.. أمن الدولة يقيم حفل زفاف لسجين بسجن الحائر

عادل الحربي(صدى):

وثقت قناة إم بي سي ، حفل الزفاف الذي أقامته رئاسة أمن الدولة للسجين “محمد القحطاني” ، أحد نزلاء سجن الحائر .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، بثته قناة ” إم بي سي ” يرصد حفل زفاف أقامته رئاسة أمن الدولة ، للسجين محمد القحطاني أحد نزلاء سجن الحائر ، والمتهم في قضية انضمامه لتنظيم القاعدة والانخراط في القتال بأفغانستان .

وأظهر الفيديو ، السجين وهو يحتفل وسط أسرته وأقاربه في قاعة مجهزة لحفل الزواج ، وأعدت لهم وليمة عشاء، وقدمت هدية خاصة للعريس .

من جانبه قال المواطن ” محمد القحطاني” ، أنه كان غائباً عن المملكة لمدة 20 عاماً ، وعمري تعدى الـ 40 وعندي ولد واحد الآن هو في الجامعة فحبيت إني أتزوج أكمل نصف ديني مرة أخرى – وفقا للوطن – .

وأضاف القحطاني : ” خاطبت إدارة السجن وتم تسهيل كل شيء ، من رئيس جهاز أمن الدولة حتى رئيس الجناح في السجن ، ولم يقصروا في شئ .

و كشف النزيل محمد عن سبب سجنه ، أنه يقضي حكما بالسجن 16 عاما، على خلفية انضمامه لتنظيم القاعدة، والانخراط في القتال بأفغانستان .

وقال إنه أمضى 12 عاما ونصف من مدة حبسه، مشيرا إلى أنه عندما ذهب للقتال كان شابا صغيرا قليل العلم والتجربة، واستجاب لدعوات “الجهاد” حينها، بسبب ما كان يتعرض له المسلمون في أفغانستان.

ولفت إلى أنه استفاد كثيرا من المراجعات الشرعية ونصائح العلماء والمشايخ التي حظي بها في الإصلاحية، وكان لها الفضل في فهم الأوضاع وإزالة الغشاوة، مقدما الشكر لحكومة خادم الحرمين التي استعادته من المعتقل الأمريكي في أفغانستان بعد أن قضى نحو 3 سنوات بسجن باجرام الذي كان يتعرض للإساءات والإهانات به .