هيئة السوق المالية تعلن عن وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توافر وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمسمى (أخصائي مخاطر السوق)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص (إحصاء مالي، أو إحصاء اقتصادي، أو مخاطر الأسواق المالية)، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن الوظيفة المطلوبة هي أخصائي ” مخاطر السوق”، موضحة أن التقديم متاح الآن اليوم الاثنين 2019/03/25م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

و لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة) من خلال الرابط التالي:هنا