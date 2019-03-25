صورة تاريخية تجمع الملك سعود بالشيخ سلمان آل خليفة خلال زيارته للبحرين

نايف السالم(صدى):

أثارت صورة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز التاريخية ، إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تجمع الملك سعود –رحمه الله- بملك البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، أثناء زيارة الملك الراحل للمملكة البحرينية عام 1954 (1373 هـ).

وأظهرت الصورة الملك سعود يجلس بجوار الشيخ سلمان آل خليفة وخلفهما جمع من الأشخاص ، وكانت هذه الزيارة للتأكيد على ضرورة إنشاء جسر بين مدينة الخبر ومملكة البحرين للربط بين البلدين.