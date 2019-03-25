صورة تاريخية تجمع الملك سعود بالشيخ سلمان آل خليفة خلال زيارته للبحرين
أثارت صورة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز التاريخية ، إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تجمع الملك سعود –رحمه الله- بملك البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، أثناء زيارة الملك الراحل للمملكة البحرينية عام 1954 (1373 هـ).
وأظهرت الصورة الملك سعود يجلس بجوار الشيخ سلمان آل خليفة وخلفهما جمع من الأشخاص ، وكانت هذه الزيارة للتأكيد على ضرورة إنشاء جسر بين مدينة الخبر ومملكة البحرين للربط بين البلدين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70223 ] نشر منذ 33 دقيقة
رحمهما الله ,, آمين ,,