بالفيديو.. عارضة أزياء كويتية تهاجم الإعلامية سالي عبدالسلام ” رداحه وتنقصها بدلة رقص “

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت عارضة الأزياء الكويتية “ فينيسيا ”، المعروفة باسم ” أم ريان “ ، الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام مقدمة برنامج ”كلام نواعم“ ، عقب أن انتقدت سالي طريقتها في تبليغ ابنها وفاة جدته وتصوير ردة فعله.

وقالت الإعلامية المصرية سالي عبد السلام خلال البرنامج على الهواء لأم ريان : ”هل الميت ليس له حرمة أو حق لتحزني عليه.. أمك التي ربتك كل هذه السنين تقومين بتصوير ابنك وانت تقولين له إنها ماتت“، الأمر الذي تسبب بانفعال أم ريان التي ردت عليها قائلة ”هي أمي اللي ماتت بتعرفيها؟ بتعرفي إحساسها تجاهي ايه؟.. إذا هتكملوا الحوار بهالطريقة وقفوا التصوير لو سمحتوا.. هذا كان كله ما في الإعداد“.

وأضافت أم ريان: ” انتي غير عني.. ماتقوليش بقى أمك حية أو ميتة هي راضيه عني أو لا.. ايه هي راضية عني“، ثم انسبحت من البرنامج”.

وفي أول تعليق لها بعد انسحابها من البرنامج نشرت أم ريان، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح فيه ما جرى خلال الحلقة، وعلقت قائلة: استمرت المذيعة طوال الحلقة تقول لى ألا تشعرين أنك نادمة، أليس ما قمت به خطأ، بلا بلا بلا بلا.. شو فيه؟، رأيتها مذيعة رداحة تنقصها بدلة رقص فقط حتى تكتمل الصورة“.