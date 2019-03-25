لص يسرق هواتف المعازيم في حفل زفاف صديقه

القاهرة(صدى):

أقدم لص على سرقة هواتف المعازيم في حفل زفاف صديقه بمصر، حيث جلس اللص على منضدة في زاوية من القاعة التي غالبا ما تكون ممتلئة بالحضور.

وتفصيلا، راقب اللص هواتف المدعويين المتراصة على الطاولات بعدما تأكد أن أصحابها يرقصون مع العروسين حتى تكون فرصة لسرقتها.

واكتشف أصحاب الهواتف واقعة السرقة، وتقدموا ببلاغات إلى قسم الشرطة، وتوصلت التحريات إلى القبض على المتهم، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب ” المغافلة ” ، وبمناقشته اعترف.