بالصور.. هجوم حاد على نادين نسيب نجيم بسبب طفليها

بيروت(صدى):

تعرضت الفنانة نادين نسيب نجيم، لهجوم حاد من متابعيها عقب الظهور الأخير لطفليها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” .

وتحرص ” نادين ” باستمرار على إخفاء وجه طفليها عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها كشفت عن وجههما من خلال مقاطع فيديو من حفل ميلاد ابنتها هافين المميز، ولكن هذه المرة أخفت وجوه طفليها بورود ما أثار استفزاز المتابعين.

ومن المعروف، أن النجمة اللبنانية لا تمانع في ظهور طفليها على العلن، لا سيما وانها ليست المرة الاولى التي تنشر فيها صورهما، ولكن تفضل إبقائهما بعيدين عن الصحافة والسوشيال ميديا.