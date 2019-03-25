3 نساء يستدرجن رجلا ويصورونه عاريا لابتزازه
تمكنت ثلاث نساء وافدات من استدراج رجل بعمان لمكان اقامتهن، وقاموا بتصويره في وضعيات غير لائقة بغرض ابتزازه.
وعن التفاصيل، قامت النساء الثلاثة باحتجاز الرجل وممارسة البغاء معه بالقوة وسلبه وتصويره في وضعيات غير لائقة؛ وذلك بغرض ابتزازه مقابل إطلاق سراحه وحذف التصوير.
وأبلغ المجني عليه الجهات الأمنية، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمات بعد أن حاولن مقاومة رجال الأمن والهرب.
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3993 ] نشر منذ 19 دقيقة
اخس ..هههههههه
شغل عصابات 😅😅😆
لا ويقاومون رجال الامن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70210 ] نشر منذ 11 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذي نتيجة السير في الدرب المزلقاني ,,