حقيقة رحيل ” بوجبا ” من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات 

ماجد محمد(صدى):

حسم البلغاري الدولي السابق ديميتار برباتوف الجدل حول رحيل اللاعب الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلا: ” بوجبا لن ينضم لريال مدريد “.

ورغب بوغبا في التدرب تحت قيادة زيدان وأخبر وكيل أعماله مينو رايولا بالتحرك من أجل إكمال تلك الصفقة.

وأوضح برباتوف: ” كلام بوجبا؟ إنها كلمات عادية وليست مؤشرًا بأنه يتطلع إلى مغادرة مانشستر يونايتد واللعب لريال مدريد! “.

ولفت: ” لست قلقًا بشأن كلماته عن ريال مدريد، أنا على سبيل المثال، كنت أعلن دعم الفرق الأخرى عندما كنت في مانشستر يونايتد، لأنني أحب كرة القدم، الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد أو يوفنتوس وبايرن ميونخ جاذبة لأي لاعب “.

واختتم حديثه: ” لا أعتقد أنّ هناك أي شيء يدعو للقلق، كل لاعب يمكنه أنّ يقول ما يريد، وبعض الكلمات تُفسّر خارج السياق، بول سيظل لاعبًا في مانشستر يونايتد لفترة طويلة طالما هو سعيدًا هُنا “.