بالفيديو.. لحظة تعرض نجوى كرم لموقف محرج على المسرح

بيروت(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة محرجة كادت أن تتعرض الفنانة اللبنانية نجوى كرم لموقف محرج؛ وذلك خلال العرض الأول للحلقة المباشرة من برنامج Arabs Got Talent .

وظهرت ” نجوى ” بالفيديو وهو تقبل الطفلة نوف الحوسني بعد العرض المميز التي قدمتهـ وخلال عودتها إلى مقعد التحكيم تعثرت قدميها؛ بعدما داست على فستانها الطويل وكادت أن تسقط.

واستطاعت ” كرم ” تخطي هذه اللحظة المحرجة هذه اللحظة المحرجة وأعادت اتزانها من جديد، وأمسك بها العميد علي جابر وساعدها.

خرجت الفنانة اللبنانية من هذا الموقف ونظرت الى الحضور وقالت: ” عين ” ، فدخل الجميع في نوبة ضحك من تعليقها الطريف الذي حول الأمر إلى مزحة كبيرة.