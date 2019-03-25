بالفيديو.. لحظة تعرض نجوى كرم لموقف محرج على المسرح
رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة محرجة كادت أن تتعرض الفنانة اللبنانية نجوى كرم لموقف محرج؛ وذلك خلال العرض الأول للحلقة المباشرة من برنامج Arabs Got Talent .
وظهرت ” نجوى ” بالفيديو وهو تقبل الطفلة نوف الحوسني بعد العرض المميز التي قدمتهـ وخلال عودتها إلى مقعد التحكيم تعثرت قدميها؛ بعدما داست على فستانها الطويل وكادت أن تسقط.
واستطاعت ” كرم ” تخطي هذه اللحظة المحرجة هذه اللحظة المحرجة وأعادت اتزانها من جديد، وأمسك بها العميد علي جابر وساعدها.
خرجت الفنانة اللبنانية من هذا الموقف ونظرت الى الحضور وقالت: ” عين ” ، فدخل الجميع في نوبة ضحك من تعليقها الطريف الذي حول الأمر إلى مزحة كبيرة.
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