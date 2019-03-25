برغبة زيدان.. ريال مدريد يسعى لضم ماني

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد يحاول ضم نجم نادي ليفربول الإنجليزي، اللاعب السنغالي ساديو ماني، وذلك برغبة الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان زيدان يتطلع إلى ضم اللاعب السنغالي خلال فترة ولايته الأولى على رأس الجهاز الفني لريال مدريد، كما قام بالتواصل تليفونياً مع ماني لينقل له رغبته تلك؛ فيما توصل ريال مدريد لاتفاق مع اللاعب في الصيف الماضي للانتقال لصفوفه، ولكن الصفقة لم تكتمل بسبب رحيل زيدان عن ” الملكي ” .

وبعد عودة المدرب الفرنسي مرة أخرى لمنصب المدير الفني لريال مدريد، تجدد الحديث مرة أخرى عن ضم ماني الذي يعتبره زيدان إضافة قوية لهجوم النادي المدريدي في الصيف المقبل؛ بينما تبلغ القيمة المالية للاعب السنغالي بـ85 مليون يورو.