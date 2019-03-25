  • الإثنين 25

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. حمد العلي يفاجىء الجميع بحمل دانة الطويرش

بالفيديو.. حمد العلي يفاجىء الجميع بحمل دانة الطويرش

بالفيديو.. حمد العلي يفاجىء الجميع بحمل دانة الطويرش
خالد الظفيري(صدى):

أُصيب متابعو الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش ، بالصدمة عقب كشف الإعلامي حمد العلي عن حملها بالشهر الثالث ، ضمن حلقة من برنامج ” حمد شو ” الذي يقدمه .

حيث توجه حمد العلي إلى حضور برنامجه في الأستديو بالقول إن من بينهم من سيعلن مفاجأة سعيدة ، وتبين أنه يتحدث عن الطويرش التي كانت تجلس في صفوف الجمهور. وقدم لها هدية خاصة وكشف حملها.

ومن جانبها أعادت دانة مقطع الفيديو وعلقت عليه قائلة ، كل بنت كانت تقول أحسك حامل. كنت أقول شلون تحس وتعرف؟ الله يرزقكم كلكم بالذريـة الصالحـة. صح أنا حامل تقريبـاً بالشهر الثالث ولأسبوعين. مو متأكدة كم بالضبـط ونسـاتيصعبة. أعاني أعاني .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *