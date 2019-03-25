بالفيديو.. حمد العلي يفاجىء الجميع بحمل دانة الطويرش

خالد الظفيري(صدى):

أُصيب متابعو الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش ، بالصدمة عقب كشف الإعلامي حمد العلي عن حملها بالشهر الثالث ، ضمن حلقة من برنامج ” حمد شو ” الذي يقدمه .

حيث توجه حمد العلي إلى حضور برنامجه في الأستديو بالقول إن من بينهم من سيعلن مفاجأة سعيدة ، وتبين أنه يتحدث عن الطويرش التي كانت تجلس في صفوف الجمهور. وقدم لها هدية خاصة وكشف حملها.

ومن جانبها أعادت دانة مقطع الفيديو وعلقت عليه قائلة ، كل بنت كانت تقول أحسك حامل. كنت أقول شلون تحس وتعرف؟ الله يرزقكم كلكم بالذريـة الصالحـة. صح أنا حامل تقريبـاً بالشهر الثالث ولأسبوعين. مو متأكدة كم بالضبـط ونسـاتيصعبة. أعاني أعاني .