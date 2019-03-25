في المستقبل.. استبعاد إقامة مباريات من الدوري الإيطالي بالصين

نواف السالم(صدى):

كشف جايتانو ميتشيكي، رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أنه من المستبعد إقامة مباريات من المسابقة في الصين خلال المستقبل القريب، إلا أنه قد يتم نقل مباريات من كأس إيطاليا.

وعن ذلك، صرحت مصادر مقربة من الاتحاد الإيطالي، بأنه سيتم مناقشة إمكانية إقامة مباريات من الدوري بالصين، في غضون ثلاث أعوام خلال اجتماع مع مسؤولين صينيين.

وفي ذات السياق أيضًا، قام رئيس الرابطة ” ميتشيكي ” بعد الاجتماع باستبعاد إقامة مباريات من الدوري في الصين قريبًا، قائلاً: ” لا أعتقد أننا يمكن أن نسير في هذا الطريق في الأعوام القليلة المقبلة، يمكن مناقشة إقامة كأس السوبر أو بعض مباريات كأس إيطاليا ” .

فيما قدم رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، اقتراحًا بإقامة بعض الجولات الافتتاحية من الدوري الإيطالي في دول أوروبية أخرى، مضيفًا: ” أود استخدام أغسطس لخوض بعض مباريات الدوري في أوروبا، لماذا لا نبدأ الموسم في باريس ولندن وبرلين ومدريد أو برشلونة ؟ ” .

واستكمل: ” الجماهير الإيطالية لن تفقد فرصة حضور المباريات؛ بسبب وجود الكثير منهم على الشواطئ في كافة الأحوال ” .