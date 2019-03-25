تصاريح الاثارة بين هيا تعال والنصر بمن حضر

كرة القدم هي لعبة صراع وقتال واحتكاك ومنافسة داخل الملعب وخارج الملعب

المتابع لدورينا يشاهد ويسمع ويقرأ تلك التصاريح التي يحرص عليها رؤساء الأندية ومدربيها ولاعبيها .

تصاريح بين حقيقة وكذب وامال ووعود وتبرير وتحليل اعذار تقدم تصاريح تعبر عما يدور في داخل نفوسهم

الكل يبحث عن مصالحه وكل تصريح معبئ بالاتهامات والهجوم من كل نوع على الأندية المنافسة والحكام والمدربين حتى وصلت الى الجماهير ؟

هل هذه هي لغة كرة القدم الجديدة في دورينا اثارة التصاريح :ــ

1. كرة القدم وبطولاتها لها شروط ولوائح وأنظمة وقوانين تحمي الجميع وتعاقب كل من يصرح تصريح فيه إساءة إعلامية .

2. حرب التصاريح بين الأندية واقع وحقيقة متواجدة في جميع بلدان العالم وفي اكثر الدوريات منافسة ومتابعه.

3. الاتحاد الدولي ( فيفا ) لا يمنع التصاريح نهائيا لكن جعل لها الية وقوانين وضوابط وغرامات وعقوبات لمن يخالف فقط.

4. في هذه الأيام وفي دورينا حمى التصاريح ساخنه جدا وانقسم الاعلام بمختلف ميوله والجماهير بين مؤيد ومعارض لهذه التصاريح ونوعيتها وأهدافها .

5. يقول كرويف احد اشهر اللاعبين والمدربين ((اثارة كرة القدم في تسجيل الأهداف وحينما تكون متقدما على منافسك 4x صفر فأن أفضل شيء تفعله خلال ما تبقى من المباراة هوان تسدد الكرة في القائم لأن في ذلك إثارة للجماهير أكثر من تسجيل الأهداف ))

6. هل ما نشاهده من تصاريح وخروج عن النص في التصاريح الإعلامية اثارة من نوع (( التسديد على القائم ))

7. التصاريح فن من فنون الاثارة قد يخدمك ويخدم فريقك وقد يتسبب بكوارث لك ولفريقك .

8. التصاريح له رجالاته ونجاحه يعتمد على :ـ

• التوقيت المناسب .

• الانتشار .

• قوة التصريح .

• نوعية التصريح وضد من .

• ترك الحديث عن الماضي والتركيز على المستقبل .

• لا تنتظر الاعجاب من احد .

9. الكل يتذكر الشهيد الشيخ فهد الأحمد رحمه الله ولعبة التصاريح في بطولة الخليج والأمير الراحل الرمز النصراوي رحمه الله ومن اشهر تصاريحه ( النصر بمن حضر ) .

10. لانزال نتذكر تصاريح هزمت أصحابه مثل تصريح ( هيا تعال ) .

11. التصاريح قد تكون عامل ضغط على لاعبي فريقك ويخسرون بسببك .

كرة القدم تحتاج الى من يملك الذكاء والهدوء والصبر ووجود البعض ممن يخرجون بتصاريح مثيرة ونارية يشكل نوع من الاثارة والمتعة والتشويق تحتاجها كرة القدم ويحتاجها من يسوقون لكرة القدم وهي من تجلب الإعلانات والجماهير ؟

كرتنا وملاعبنا نعرفها ونعرف معنى اثارتها هي الاثارة بالتسديد على القائم .