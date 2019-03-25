بلدية ” أضم ” تنفي شائعة منح الشهداء والمصابين أراض بالمحافظة

حامد العمري (صدى):

انتشرت مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي ، شائعة بمحافظة أضم مفادها : أن هنالك تقديم على منح أراضي في البلدية ، لذوي شهداء الواجب والمصابين ، مؤكدين على سرعة التقديم حيث أن اليوم يعتبر الأخير بالتقديم على ذلك .

وبعد ورود عدة تساؤلات ” لصدى ” ذكر المتحدث الرسمي لبلدية أضم أ/يحيى عبدالرحمن المعافي أنه إشارة إلى ما يتم تداوله حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي ، عن فتح التقديم على منح الأراضي في بلدية محافظة أضم لذوي الشهداء والمصابين ، عليه نوضح أنه لم يتم فتح التقديم على المنح في بلدية المحافظة .

وأردف ” المعافي ” أنه تم سابقا نقل اختصاص المنح من البلديات لوزارة الاسكان ، ولم يتبق لدى البلدية سوى اختصاص تنفيذ المنح الساميه فقط.