” التعليم ” تصدر تعميما جديدا خاص بالمسابح المدرسية

علي القحطاني(صدى):

صرحت مصادر اليوم الاثنين، بأن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا جديدًا تشدد فيه على تطبيق معايير السلامة المدرسية بكافة مرافقها خاصة ” المسابح ” .

وعن هذا التعميم، فقد ذكرت المصادر لصحف محلية أنه أكد اشتراطات الوقاية والحماية في المسابح، والواردة من الدفاع المدني، حيث طالب فيها بالتالي:

– أولًا: التقيد باشتراطات السلامة المعمارية، ومنها وصول السلالم إلى قاع المسبح لكل ركن من أركانه، على أن تكون مزودة بمقابض يدوية، وأن تكون المقابض على حافة جدار المسبح على ارتفاع 15 سم عن سطح الماء.

وشملت اشتراطات الدفاع المدني أن تكون الأرضية على حافة المسبح من جميع الاتجاهات، مانعة للانزلاق من جميع الجهات، وبعرض 3 أمتار، وأن يكون قاع المسبح متدرجًا من جهة العمق.

وتضمنت أيضًا وضع سلم الغطس من جهة العمق، مع وجود حواجز حديدية خاصة من جهة الصعود، وأن تكون جميع التمديدات الكهربائية ولمبات الإضاءة الداخلية للمسبح من الأنواع الخاصة المانعة لنفاذ الماء إليها، مع توافر التهوية والإضاءة المناسبة والملائمة لحجم المسبح.

– ثانيًا: التقيد باشتراطات السلامة أثناء التشغيل، وتتضمن عدم تجاوز الحد الأعلى لطاقة المسبح الاستيعابية من الأشخاص، وتخصيص ما لا يقل عن منقذ واحد في كل فترة يُسْتَخْدَمُ فيها المسبح.

مشيرًا إلى أنه لا يجوز تكليف المنقذ بأي أعمال أخرى كالتدريب والإشراف والإدارة، ويجب أن يكون حاصلًا على دورة الإسعافات الأولية، وتكون من مركز تدريب معتمد، ويخصص للمنقذ مقعد مرتفع للمراقبة.

ولا يسمح باستخدام سلم الغطس إلا تحت إشراف المدرب، وعدم استخدام المسبح بعد تنظيفه بالكلور إلا بعد إزالته والآلة الخاصة به، وتوفير المعدات والأدوات الخاصة بالإنقاذ بعدد كافٍ مثل طوق النجاة.

كما يتم توفير صندوق الإسعافات الأولية وأسطوانة أكسجين مع جهاز الإنعاش، وفصل المنطقة العميقة بشريط تحذيري عائم، وتعليق اللوحة الإرشادية حسب تصميم المسبح بكل جهة من جهاته، وأخذ موافقة ولي أمر الطالب على ممارسة الطالب السباحة.

ونبه الدفاع المدني، أنه وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية فإن أي ضرر أو إصابات تحدث لمستخدمي المسبح، نتيجة إهمال تعليمات السلامة، لا تعفي المستثمر من المسائلة القانونية والتبعات الحقوقية المترتبة على هذا الضرر.

وجاء ذلك على خلفية وفاة أحد الطلبة في مسبح مدرسة بجدة في سبتمبر 2018، وتم وتم إجراء الإسعافات الأولية له، ونقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادثة.