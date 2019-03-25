 14 فرصة استثمارية عقارية تطرحها ” الأوقاف ” في 3 مناطق 

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن طرح 14 فرصة استثمارية عقارية، في كل من منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة عسير.

وتباينت الفرص الاستثمارية بين الأراضي والعمارات السكنية والأسواق التجارية ومحطات الوقود، وذلك على شكل استثمار طويل الأجل أو متوسط الأجل.

وطالبت الهيئة المستثمرين بالاطلاع على تفاصيل كل فرصة، وآلية التقديم عليها، موضحة أنها ستعلن عن مجموعة من الفرص في مناطق مختلفة من المملكة تباعاً.

ووضعت الهيئة شروط على المتقدمين عند توقيع العقد منها دفع تأمين بنسبة 10% من الأجرة السنوية لمرة واحدة فقط ويعاد عند نهاية العقد، وسداد مبلغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية وذلك مقابل رسوم إدارة وتسويق عقاري باسم ” شركة أوقاف للاستثمار ” لمرة واحدة فقط، وتوقيع سندات لأمر بالقيمة الإيجارية السنوية قبل توقيع العقد هنا.