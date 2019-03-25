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بالفيديو.. بلقيس تصدم الجمهور بمعاناتها من مرض نفسي

بالفيديو.. بلقيس تصدم الجمهور بمعاناتها من مرض نفسي
فهمي محمد(صدى):

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس، عن مفاجأة صادمة للجمهور حيث أزاحت الستار عن معاناتها من مرض نفسي شهير أثناء فترة المراهقة.

وأوضحت ” بلقيس ” خلال مشاركتها في إحدى المؤتمرات العالمية التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط، أنها كانت تعاني من ” الرهاب، أو القلق الاجتماعي ” في فترة المراهقة؛ لافتةً إلى أن معاناتها وصلت لمرحلة متقدمة بسبب خوفها من الغرباء في كل مكان.

وأضافت النجمة اليمنية، أن: ” الرُهاب أو القلق الاجتماعي ليس مرادفين لرهبة المسرح أو إلقاء الكلام أمام الجموع، بل هو مشكلة نفسية لها تبعات أخرى تكلمت عنها ويتوجب فيها التدخل العلاجي ” .


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