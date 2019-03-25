” الشورى ” يطالب بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات لجميع اللاعبين
طالب الشورى الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية .
كما طالب الشورى الهيئة بالإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية ، لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحديد طبيعة الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسد احتياجاتها من الوظائف .
كما دعا الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية، والخطط الاستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها ، وما تم حيال استراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي.
اترك تعليقاً