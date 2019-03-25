” الشورى ” يطالب بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات لجميع اللاعبين

عادل الحربي(صدى):

طالب الشورى الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية .

كما طالب الشورى الهيئة بالإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية ، لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحديد طبيعة الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسد احتياجاتها من الوظائف .

كما دعا الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية، والخطط الاستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها ، وما تم حيال استراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي.