العامة للحبوب ترسي الدفعة الأولى من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

الرياض(صدى):

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (730,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الأسود, أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا) “، التي تمثل الدفعة الاولى لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2019م) .

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (21) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (15) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عروض (6) شركات منها تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (10) شحنة كميتها (610,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (2) شحنة كميتها (120,000) طن للتوريد خلال الفترة (مايو- يونيو2019م).

وأفاد معاليه أن ترسية الدفعة الاولى من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: هنا .