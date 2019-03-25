عادات خاطئة تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة مبكرا

أميرة خالد(صدى):

كشف تقرير عن وجود عادات تعجل بظهور الشيخوخة، ومن بينها القلق والتوتر؛ حيث يؤثر على كثير من العمليات الفيزيائية والكيميائية بالجسم، مما يؤدي إلى إضعاف الجينات المتحكمة في إنتاج الطاقة للجسم والحفاظ على صحته.

وتساعد العلاقات الاجتماعية على تجديد وظائف الدماغ، أما العزلة فتتسبب في التراجع الفكري والخمول العقلي، فيما كلما زاد تناول الأطعمة الدهنية والسكريات، كلما زادت فرص الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، إضافة إلى زيادة الوزن وصعوبة الحركة.

وينصح الأطباء بالتركيز على الأطعمة الصحية ” الخضراوات والفاكهة والأسماك ” التي تفيد البشرة وتقوي وظائف الجسم؛ فيما يعتبر خبراء أن السهر ليلا حتى وقت متأخر، من أكثر العادات المضرة بالجسم والتي تؤدي إلى الظهور المبكر لعلامات الشيخوخة.

وفي السياق نفسه، يعد التدخين من أبرز العوامل التي تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة مبكرًا؛ حيث أنه للتدخين عواقب كثيرة على صحة الإنسان، سواء على مستوى الرئة أو البشرة أو الأسنان، فيؤثر ذلك على المظهر العام للشخص.