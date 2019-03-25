الذهب يرتفع مع مخاوف من ركود أمريكي

وكالات(صدى):

ارتفع الذهب، اليوم، مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، بفعل مخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي وتباطؤ في النمو العالمي، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر إلى جانب الين والسندات.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% عند 1315.98 دولار للأوقية، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1315.70 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأسبوع الماضي ثالث مكسب أسبوعي على التوالي وارتفع 1%، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في أول فبراير.