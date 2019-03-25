بالصور.. مدير التعليم يُكرم أحد الطلاب بعد تغريدة لمدرسته

عادل الحربي(صدى):

في خطوة أبوية وتربوية منه ، قام مدير تعليم بوادي الدواسر الدكتور أحمد العمري بزيارة مدرسة ثانوية بالمحافظة للإطمئنان على صحة أحد الطلاب والترحيب به بعد رحلة علاجية .

وجاءت خطوة ” العمري ” بعد تغريدة ثانوية عمرو بن العاص عن حفل أقامته الخميس الماضي لعودة الطالب “كايد بن خلف ” بعد شفاءه ، وتفاعل مدير المدرسة مع لتغريدة قائلاً : ارحب بعودة الابن كايد إلى مدرسته ، وادعو الله له بالصحة والسلامة وتحقيق طوحاته ، ولنا لقاء قريب بإذن الله .

وبالفعل غردت المدرسة مؤكدة أن مدير التعليم أوفي بوعده وزار الطالب أمس الأحد وأهداه ورد وسط تكريم واحتفاء زملاءه ، ودعوات خالصة بدوام الشفاء .