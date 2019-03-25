بالصور.. ” ماكان ” تعرض في المملكة لأول مرة

الرياض(صدى):

شهدت المملكة عرض سيارة ” ماكان ” الأكثر شهرة والتي تحمل اسم ” بورشه ” والتي تم الكشف عن الجيل الأحدث أمام الضيوف في معرض أكسس الدولي للسيارات الفاخرة، الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، قال مارك سينكلير، المدير العام لمركز بورشه ” ساماكو “: ” لطالما كانت ماكان واحدة من الفئات الأكثر نجاحاً لدينا في المملكة العربية السعودية، ومع إطلاق الجيل الأحدث الذي يضم مزيداً من السمات المميزة لبورشه مثل مستويات الأداء والراحة الأكثر تفوقاً، فأنا على ثقة تامة بأن قصة النجاح هذه ستتواصل لأعوام وأعوام ” .

وأضاف: ” وتتميز المجموعة الجديدة بقمة الانسجام بين متعة القيادة والأداء العملي، ومن هذا المنطلق يسرّنا أن نعرضها هنا ضمن معرض أكسس الدولي الثاني عشر للسيارات الفاخرة؛ فهذه الفعالية شكلت منصة ملائمة تماماً نبرهنُ من خلالها أن ماكان هي السيارة الأكثر تميزاً في السوق من بين السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستعمالات ” .