أبرز الفوائد الصحية لـ ” الليمون “

متابعة أميرة خالد(صدى):

يعمل الليمون على تعزيز النمو البدني؛ فهوي يحتوي على عناصر غذائية هامة، فإن الفوائد المختلفة لليمون تنشأ عمومًا من استهلاكه بشكل مباشر، وذلك من خلال إضافته إلى السلطات أو الطبيخ أو شربه عصيرًا؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز فوائد الليمون.

– الوقاية من السرطان

حيث يساعد في إزالة جذور الخلايا الضارة من الجسم، خاصة وأن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون لها خصائص محتملة في الوقاية من السرطان.

كما تحتوي قشور الليمون على مركب مضاد للسرطان آخر يدعى ” الليمونين ” ؛ وتساعد هذه المادة في منع سرطان الكبد وكذلك سرطان الرئة.

– فيتامينات وحديد

يُعد ” الليمون ” من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين C، ويوفر كوب واحد منه حوالي 125% من استهلاك الرجل اليومي و150% من الاحتياجات اليومية للمرأة.

حيث يعمل ” فيتامين c ” على زيادة امتصاص مصادر الحديد غير الحيوانية.

– ألياف عالية

يوفر كوب واحد صغير من الليمون حوالي 6 غرامات من الألياف، كما يحتوي الكوب الواحد من الليمون على 0.6 غرام فقط من الدهون و61 سعرة حرارية؛ وهو الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن وتحسين مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على ضغط دم صحي.