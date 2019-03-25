بعد تحقيقها مشاهدات عالية.. ” شاولي ” : السعودية بلادي هديتي للأخضر

الرياض(صدى):

حقق كليب أغنية ” السعودية بلادي ” للطبيب المغني هيثم شاولي أعلى نسبة مشاهدة في المواقع الرياضية والتواصل الاجتماعي؛ وذلك خلال اليومين الماضيين.

حيث جاء ذلك بالتزامن مع المباريات الودية التي يخوضها المنتخب الوطني هذه الأيام؛ استعدادًا لتصفيات نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المنتظر سحب قرعتها في 17 أبريل القادم.

وعن الأغنية، قال ” شاولي ” : ” هذه الأغنية هديتي للأخضر، فسعادتي لاتوصف لاسيما أن إطلاقها هدف إلى تحفيز وتشجيع كل لاعب وإداري وفني في منتخبنا الأخضر ” ، وذلك وفقًا لتصريحاته بـ ” عكاظ ” .

وأوضح أن الأغنية من كلمات الشاعر علي الشمراني، وألحان مصطفى شوقي، والتوزيع الموسيقي مايكل جمال، وإخراج حسين أحمد.

وكان ” شاولي ” قد غنى للمنتخب أيضًا ” يا سعودي يا أخضر ” عام 2002؛ وذلك بمناسبة مشاركته في كأس العالم.