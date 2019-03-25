قريبًا..مشروع يمكن المواطنين والمقيمين من استقدام المعتمرين
صرح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبدالعزيز وزان، بأن هناك مشروع جديد، سيتم تطبيقه قريبًا، يمكن المواطنين والمقيمين من استقدام معتمرين واستضافتهم.
وأوضح وزان أنه يمكن استقدام من 3 إلى 5 معتمرين وتكرار الاستقدام 3 مرات خلال العام.
ولفت إلى أن الاستضافة ستكون مفتوحة للمواطن، بينما تكون محصورة على الأقارب من الدرجة الأولى بالنسبة للمقيم.
قاسم الجنيد[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 20 دقيقة
ما شاء الله ،، مشروع عظيم ،،و خطوة جميلة ،، اجزيكم الله خير .
قاسم الجنيد[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 20 دقيقة
ما شاء الله ،، مشروع عظيم ،،و خطوة جميلة ،، اجزيكم الله خير .