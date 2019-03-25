قريبًا..مشروع يمكن المواطنين والمقيمين من استقدام المعتمرين

عادل الحربي(صدى):

صرح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبدالعزيز وزان، بأن هناك مشروع جديد، سيتم تطبيقه قريبًا، يمكن المواطنين والمقيمين من استقدام معتمرين واستضافتهم.

وأوضح وزان أنه يمكن استقدام من 3 إلى 5 معتمرين وتكرار الاستقدام 3 مرات خلال العام.

ولفت إلى أن الاستضافة ستكون مفتوحة للمواطن، بينما تكون محصورة على الأقارب من الدرجة الأولى بالنسبة للمقيم.