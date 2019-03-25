اليوم..إعادة جثامين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا إلى بلادهم

ويلينغتون(صدى):

انطلقت عملية إعادة جثامين ضحايا مجزرة نيوزيلندا ” الأجانب ” إلى بلادهم، اليوم الأثنين.

ووصل إلى الهند جثمانا إثنين من ضحايا الاعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا في 15 مارس الجاري.

ومن المقرّر أن يصل إلى الهند في وقت لاحق من نهار الإثنين جثمان ثالث، في حين أنّ جثماني ضحيّتين هنديتين أخريين من ضحايا المجزرة سيدفنان في نيوزيلندا بناء لطلب ذويهما، بحسب ما أعلنت البعثة الدبلوماسية الهندية في ويلينغتون.

وتأخّرت عملية إعادة جثامين القتلى إلى بلادهم لدواعي التحقيق في الهجوم المسلّح الذي نفّذه شاب أسترالي من دعاة تفوّق العرق الأبيض في المسجدين وراح ضحيّته 50 مصلياً.

وحتى اليوم لم تعلن أي دولة أخرى غير الهند عن موعد وصول جثامين قتلاها من نيوزيلندا.