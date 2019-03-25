بالفيديو.. حليمة بولند: ” محافظة على صلاتي وملابسي ليست مثيرة “
اعترضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، على تصنيف ملابسها كونها ” مثيرة ” ،مستنكرة الانتقادات التي تتعرض إليها بسبب طريقة كلامها وأوضاعها أثناء التصوير.
وأكدت بولند أن طريقتها في التعامل والملابس التي ترتديها يمكن تصنيفها كـ ” دلع وأنوثة ” وليست إثارة.
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج ” كلام نواعم ” أنها تحافظ على أداء الصلاة أولا بأول، مشيرة إلى أن كلمة الإثارة ” مطاطية ” ويمكن أن تحمل أكثر من معنى.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24494 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههه
فعلا ملابسها حشمه و مستتره