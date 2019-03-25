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بالفيديو.. حليمة بولند: ” محافظة على صلاتي وملابسي ليست مثيرة “

بالفيديو.. حليمة بولند: ” محافظة على صلاتي وملابسي ليست مثيرة “
أميرة خالد(صدى):

اعترضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، على تصنيف ملابسها كونها ” مثيرة ” ،مستنكرة الانتقادات التي تتعرض إليها بسبب طريقة كلامها وأوضاعها أثناء التصوير.

وأكدت بولند أن طريقتها في التعامل والملابس التي ترتديها يمكن تصنيفها كـ ” دلع وأنوثة ” وليست إثارة.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج ” كلام نواعم ” أنها تحافظ على أداء الصلاة أولا بأول، مشيرة إلى أن كلمة الإثارة ” مطاطية ” ويمكن أن تحمل أكثر من معنى.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24494 ] نشر منذ 33 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههههههه

فعلا ملابسها حشمه و مستتره

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