بالفيديو.. عائلة تحطم جهازًا لقسطرة القلب باهظ الثمن بعد وفاة ذويها!
شهد المعهد القومي للقلب في مصر ،فوضى كبيرة، بعد قيام عائلة مريض متوفي بتحطيم جهاز قسطرة القلب، اعتراضًا على وفاته.
وكان عميد المعهد محمد أسامة قد أوضح أن المريض جاء بحالة عالية الخطورة، وعائلته وقعت على إقرار بمسؤوليتهم بشأن إجراء قسطرة القلب، لكنه توفي أثناء العملية.
وأوضح أن أهل المريض قاموا بتحطيم الجهاز، وغرفة القسطرة بالكامل والتى تقدر قيمتها بـ 15 مليون جنيه مصري، بحجة وجود خطأ طبي أودى بحياة المريض.
وتم التحفظ على الأشخاص المعتدين على غرفة القسطرة بمعهد القلب، وتسليمهم للشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5273 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يرحمه مقدر ومكتوب المصيبه صارت ثنتين الله يكون بالعون وش ذنب مريض ثاني يحتاج عمليه وكلش تالف الله يهديهم بس
والله يبعد عنا الشر امين
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1708 ] نشر منذ 11 دقيقة
عليهم ان يرضوا بقضاء الله وقدره واذا فيه خطا طبي ستظهره التحقيقات لماذا التخريب كم من مريض يحتاج لهذه الاجهزه غير تكلفتها العاليه