بالفيديو.. هوس ” ببجي ” يلازم طفل تحت تأثير البنج ويطلب من أصدقائه إنقاذه!

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة هذيان طفل تحت تأثير البنج بالمستشفى بعد إجراءه عملية جراحية.

وظهر الطفل في المقطع وهو يصرخ متأثرًا بلعبة الفيديو الشهيرة ” ببجي ” ،قائلا : ” خلص دمي تعالى عالجني ” .

وأظهر المقطع مدى تأثير اللعبة على عقول الأطفال والشباب، حتى أثناء تنويمهم بالمستشفى.

يذكر أن أطباء بعلم النفس، قد أكدوا على مخاطر لعبة ” ببجي ” الإلكترونية على الأطفال، وتأثيرها السلبي على أعصابهم.

كما أن المنظمات العالمية للصحة النفسية حذّرت من الألعاب الإلكترونية ذات الطابع العنيف، ومن بينها لعبة ” ببجي “ ، كونها تُسبّب للأطفال ما دون العشرة أعوام، تلفاً في الأعصاب وحواس السمع والبصر.