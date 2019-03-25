بالفيديو.. هوس ” ببجي ” يلازم طفل تحت تأثير البنج ويطلب من أصدقائه إنقاذه!
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة هذيان طفل تحت تأثير البنج بالمستشفى بعد إجراءه عملية جراحية.
وظهر الطفل في المقطع وهو يصرخ متأثرًا بلعبة الفيديو الشهيرة ” ببجي ” ،قائلا : ” خلص دمي تعالى عالجني ” .
وأظهر المقطع مدى تأثير اللعبة على عقول الأطفال والشباب، حتى أثناء تنويمهم بالمستشفى.
يذكر أن أطباء بعلم النفس، قد أكدوا على مخاطر لعبة ” ببجي ” الإلكترونية على الأطفال، وتأثيرها السلبي على أعصابهم.
كما أن المنظمات العالمية للصحة النفسية حذّرت من الألعاب الإلكترونية ذات الطابع العنيف، ومن بينها لعبة ” ببجي “ ، كونها تُسبّب للأطفال ما دون العشرة أعوام، تلفاً في الأعصاب وحواس السمع والبصر.
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