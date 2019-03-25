بالفيديو.. زوج نجمة ” ستار أكاديمي ” يروي تفاصيل مثيرة بشأن اعتدائه عليها

القاهرة(صدى):

علق رجل الأعمال المصري إيهاب محمود، زوج المطربة شاهيناز ضياء الدين، نجمة الموسم الخامس من برنامج ” ستار أكاديمي ” على رواية الاعتداء على زوجته ووالدتها بالضرب.

وأكد زوج شاهيناز أنه لا صحة للرواية التي ذكرتها، مشيرًا إلى أن بداية الواقعة كانت عندما فوجئ بأن زوجته خارج مصر منذ 8 أيام، ما بين دبي وإندونيسيا، في حين أنها كانت قد أبلغته أنها ستذهب لرحلة عمل ما بين مدينة الجونة والعين السخنة.

وأوضح أنه أصيب بعدها بالضيق الشديد، مثل أي رجل شرقي لديه غيرة على زوجته وأهل بيته، ولكنه لم يقدم على ضربها، مؤكدًا أنه لم يخطف نجله مثلما ادعت، ولا يوجد أب يقبل على خطف ابنه.

وعن إصابتها بنزيف بالأنف إثر تعديه بالضرب عليها وفق الصور المتداولة، أكد أنها تعاني من الجيوب الأنفية وأي لمسة في أنفها تؤدي إلى نزول الدم، قائلا: ” بعدها نشرت صور سيلفي على السوشيال ميديا تزعم فيه بأنني قمت بضربها هي والدتها ” .

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