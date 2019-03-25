مدرب متهم باغتصاب القاصرات من تلميذاته طوال عامين

موسكو(صدى):

فتحت الجهات المختصة في موسكو، تحقيقا موسعا في قضية جنائية ضد مدرب للفنون القتالية للدفاع عن النفس، بتهمة اغتصاب القاصرات من تلميذاته.

وكشفت التحقيقات الأولية قيام مدرب أربعيني ،بتحرشات جنسية مع فتيات قاصرات من مواليد عام 2005، وذلك على مدار عامين متتاليين.

وتم احتجاز المدرب، ويجري التحقق من تورطه في ارتكاب مثل هذه الجرائم المنافية للأخلاق.

وكانت والدة تلميذة، تبلغ من العمر 12 عاما، قد أبلغت الشرطة ، بتعرض ابنتها للاغتصاب من قبل مدربها، لكن الفتاة، وأثناء الاستجواب وبحضور طبيب نفساني، أنكرت بنفسها هذه التهم، وقالت بأنها كانت تربطها علاقة حميمية بالمدرب برغبتها.